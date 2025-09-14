Президент FIBA Хорхе Гарбахоса підтвердив, що європейська конференція Національної баскетбольної асоціації (НБА) може розпочати роботу вже у 2027 році. Слова наводить Basket News.

Не хочу багато розкривати про проєкт НБА-Європа, але, очевидно, мушу це зробити. Створити велику змагальну платформу — непросто, і на це потрібен час. Але це обов’язково станеться, повірте мені.

Коли саме — подивимося. Проте, швидше за все, це буде 2027 рік. Пан Сільвер і пан Загкліс уже повідомляли про це. Я вважаю, що це хороший час, і НБА активно працює над реалізацією цієї ідеї.