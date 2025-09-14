Греція здобула бронзу Євробаскета-2025, перемігши Фінляндію
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Янніс Адетокумбо, який оформив дабл-дабл
Фото: FIBA
Національна команда Греції посіла третє місце на чемпіонаті Європи з баскетболу 2025 року. У матчі за бронзу греки обіграли Фінляндію.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Янніс Адетокумбо, який оформив дабл-дабл, набравши 30 очок та зробивши 17 підбирань.
Євробаскет-2025. Матч за третє місце
Греція – Фінляндія – 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)
У фіналі Євробаскета-2025 зустрінуться збірні Туреччини та Німеччини.
