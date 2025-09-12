Визначилися фіналісти Євробаскету-2025
У вирішальному матчі зустрінуться збірні Німеччини та Туреччини
близько 1 години тому
Фото: FIBA
Визначилися фіналісти чемпіонату Європи-2025 з баскетболу серед чоловічих збірних.
У вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Німеччини та Туреччини.
У першому півфіналі німці здолали Фінляндію з рахунком 98:86, а у другому півфіналі турки перемогли Грецію — 94:68.
Фінал Євробаскету-2025 між Німеччиною та Туреччиною відбудеться в неділю, 14 вересня. Також цього дня збірні Фінляндії та Греції поборються за бронзові нагороди.
