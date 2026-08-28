Сергій Разумовський

Святослав Михайлюк у ефірі «Суспільне Спорт» прокоментував перемогу чоловічої збірної України над Грецією у стартовому матчі другого раунду відбору на чемпіонат світу-2027. Українці здолали суперників із рахунком 82:76.

Завдяки цьому результату збірна України вперше в історії перемогла Грецію в чоловічому баскетболі. Команда зуміла втримати перевагу у шість очок і здобула важливі два бали в боротьбі за вихід на світову першість.

Звісно, збірна Греції завжди грає у баскетбол на дуже високому рівні. Їм потрібна була ця перемога, як і нам, бо вони нижчі за нас у таблиці. Провели дуже якісну гру, з помилками, звісно, але всі зіграли на дуже високому рівні, свідомо. Всі розуміли, що нам треба перемогти. Навіть коли ми не забивали свої кидки — всі грали на усі свої сили. Святослав Михайлюк

Після перемоги над Грецією збірна України щонайменше тимчасово вийшла на перше місце у своїй групі.