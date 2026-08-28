Збірна України втримала перемогу над Грецією і очолила групу відбору на чемпіонат світу-2027
Суперник наблизився наприкінці гри, але не дістав команду Багатскіса
Чоловіча збірна України з баскетболу перемогою розпочала виступ у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу-2027. У Ризі українці обіграли Грецію – 82:76.
Українська команда впевнено провела першу половину зустрічі. Після двох чвертей підопічні Айнарса Багатскіса випереджали господарів майданчика з рахунком 40:37.
Після великої перерви збірна України продовжила контролювати перебіг гри та зуміла збільшити перевагу. Перед заключною чвертю українці вели з різницею у п’ять очок.
У четвертій десятихвилинці українська команда певний час утримувала комфортний відрив. У середині заключної чверті перевага України сягнула 11 очок – 80:69. Проте греки не здалися та наприкінці матчу скоротили відставання.
Збірна Греції мала можливість зробити кінцівку напруженішою, однак повністю відігратися господарям не вдалося. Україна зберегла перевагу та довела поєдинок до перемоги – 82:76.
Найрезультативнішим і найкориснішим гравцем матчу став Олександр Ковляр. Український баскетболіст набрав 18 очок, зробив шість підбирань і виконав чотири перехоплення.
Кваліфікація на чемпіонат світу-2027, другий раунд
Україна – Греція 82:76
(24:19; 16:18; 24:22; 18:17)
Перемога дозволила збірній України принаймні тимчасово очолити групу. Після семи матчів українці мають п’ять перемог і 12 очок у турнірній таблиці. Далі проходять три перші місця.
Наступний поєдинок команда Айнарса Багатскіса проведе проти Чорногорії в понеділок, 31 серпня. Початок матчу запланований на 21:30.
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