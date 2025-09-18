Українські легіонери провели товариські матчі за Андорру, ВЕФ та Шльонськ
Пустовий відзначився у грі проти Барселони, Новицький став ключовим у складі ВЕФ, а Санон залишився без очок
38 хвилин тому
Клуби з українськими легіонерами продовжують передсезонну підготовку. Барселона обіграла Андорру Артема Пустового з рахунком 90:81, повідомив портал basket.com.ua.
33-річний центровий відіграв 12 хвилин, набрав 5 очок (2/6 двоочкових, 1/2 штрафних), зібрав 2 підбирання при 1 втраті. Пустовий перейшов до Андорри влітку.
У Латвії ВЕФ зіграв унічию з Йонавою 90:90. Ростислав Новицький став ключовим — 15 очок і 9 підбирань.
24-річний Новицький, який перейшов до ВЕФ після сезону в Валм'єрі демонструє прогрес перед стартом сезону.
У Польщі Шльонськ впевнено переміг Зелену Гуру 85:62. Іссуф Санон відіграв 19 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкових, 0/3 триочкових), але зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах.
Поділитись