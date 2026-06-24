Сергій Разумовський

У Франції завершилася фінальна серія баскетбольного плейоф, у якій Монако здолало Париж і стало чемпіоном. Серія вийшла максимально напруженою та дійшла до п’ятого матчу, де команда з князівства здійснила камбек і перемогла 101:92, вигравши фінал 3:2.

Перші два матчі в Парижі суперники обмінялися перемогами: господарі взяли стартову гру 95:91, а Монако відповіло реваншем 102:90. У третьому поєдинку Париж переміг 88:77 і вийшов уперед у серії, але після матчу головною темою стала сутичка між гравцями. Згодом захисника Монако Меттью Стразеля дискваліфікували на два матчі, що стало серйозним ударом для команди.

Попри це, у четвертій грі Монако зуміло врятуватися від поразки в серії, перемігши 96:84. Стразель став одним із героїв зустрічі, набравши 20 очок і віддавши 9 асистів, але в п’ятому матчі вже не грав через дискваліфікацію. Протест Монако щодо покарання було відхилено.

Додаткової інтриги вирішальній грі додало повернення Майка Джеймса, який раніше не брав участі у фіналі. У заключному матчі він набрав 7 очок і зробив 7 передач, а головним героєм став Блоссомгейм із 27 очками. Перед останньою чвертю Монако програвало 10 очок, але виграло фінальний відрізок 28:11 і вирвало титул.

До успіху Монако причетний і українець Сергій Гладир, який входить до тренерського штабу. Цього сезону клуб виграв чемпіонат Франції та Кубок країни. У системі Монако також перебуває український центровий Максим Кличко, який дебютував за першу команду в регулярному чемпіонаті.

Чемпіонат Франції (ЛНБ). Фінал

1-й матч

Париж – Монако – 95:91 (22:28, 29:24, 16:24, 28:15)

2-й матч

Париж – Монако – 90:102 (15:28, 26:25, 25:24, 24:25)

3-й матч

Монако – Париж – 77:88 (26:17, 18:23, 17:18, 16:30)

4-й матч

Монако – Париж – 96:84 (27:16, 27:17, 29:22, 13:29)

5-й матч

Париж – Монако – 92:101 (24:27, 28:28, 28:18, 11:28)

Серія: Париж – Монако 2:3

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