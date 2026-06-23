Пустовий — про завершення кар'єри у збірній: «Буду сумувати, це дуже велика частина мого життя»
Центровий відверто зізнався, чому залишив національну команду
близько 1 години томуПідписатися в
Український центровий Андорри Артем Пустовий прокоментував своє рішення завершити виступи за національну збірну України.
34-річний баскетболіст зазначив, що цей крок зумовлений бажанням проводити більше часу з родиною та виховувати синів. Водночас гравець із гумором розповів, як планує підтримувати головну команду країни у ролі вболівальника.
Збірна – це дуже велика частина мого життя, і я вже провів у ній багато років. І раніше, і зараз мені шкода, що, знаєш, прийшов час, як то кажуть, піти далі, перегорнути цю сторінку свого життя. Але я буду сумувати, та й зараз сумую.
Знаєш, як я вже казав, для мене дуже важлива сім’я. У мене двоє синів, і старший уже підріс. І в нього вже дуже багато запитань: «Чому ти їдеш? Чому ти не залишаєшся? Не їдь, давай пограємо». Ось тому хочеться також більше часу провести з ними.
Ну, буду хвилюватися, мабуть, і буду сидіти на дивані, дивитися і дьоргатися, я не знаю. Буду критикувати, коментарі писати на сайтах – тільки негативні, під чужим ніком.
Останнім поєдинком у складі національної збірної для Пустового став березневий матч проти Іспанії (64:78) у межах кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року.
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