Олег Гончар

Гравець Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма пропустить щонайменше 2-3 тижні через розтягнення литкового м’яза на лівій нозі, повідомляє Шемс Чаранія з ESPN.

Травма сталася під час поразки від Голден Стейт (109:107). Вембаньяма дограв матч, але пропустив гру з Сакраменто (123:110), де Сперс перемогли без нього.

МРТ підтвердило діагноз у неділю. Сан-Антоніо (9-4) готується до серії виїзних матчів без зірки, включаючи ігри з Денвером та Міннесотою.

Цього сезону Вембаньяма набирає в середньому 26,2 очка, 12,9 підбирання, 4 асисти, 3,6 блоки за 35 хвилин.