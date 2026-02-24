Олег Гончар

Центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма набрав 21 очко, 17 підбирань, 4 передачі та 6 блок-шотів у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройта — 114:103.

Француз став третім баскетболістом в історії клубу після Тіма Данкана та Девіда Робінсона, який записав до активу щонайменше 20 очок, 15 підбирань і 5 блок-шотів в одному поєдинку. Вісім підбирань Вембаньяма зібрав у нападі. Крім того, він став першим гравцем в історії НБА, який у матчі проти Пістонс зробив 15+ підбирань і 5+ блок-шотів та реалізував два триочкові кидки.

Перемога стала для Шпор дев’ятою поспіль. За цей відрізок Вембаньяма сумарно набрав 224 очки, виконав 31 блок-шот і влучив 17 триочкових. Жоден гравець раніше не демонстрував статистику 200+ очок і 30+ блоків при 15+ дальніх влучаннях під час дев’ятиматчевої переможної серії команди.