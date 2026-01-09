Олег Гончар

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма продемонстрував історичну статистику на старті сезону НБА 2025/26.

У перших 15 матчах регулярного чемпіонату, в яких 21-річний француз виходив у стартовому складі, він набрав 403 очки та виконав 50 блок-шотів.

За даними OptaSTATS, Вембаньяма став першим гравцем НБА з часів Шакіла О’Ніла, якому вдалося набрати щонайменше 400 очок і зробити 50 блок-шотів у стартових 15 матчах сезону.

Легендарний центровий Лейкерс досяг аналогічних показників у сезоні 1999/2000 — 430 очок та 51 блок-шот.

У цих 15 іграх Вембаньяма в середньому набирав 26,9 очка, робив 12,1 підбирання, 3,8 передачі та 3,3 блок-шота за матч. Сан-Антоніо з балансом 9–6 наразі перебуває в зоні плей-оф Західної конференції.

Нагадаємо, раніге Вембаньяма став другим серед найпопулярніших гравців цього сезону.