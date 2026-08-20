Сергій Разумовський

Баскетбольний клуб Волинь оголосив про підписання контракту з американським захисником Браяном Старром. Про перехід 30-річного гравця клуб повідомив на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

У сезоні-2026/27 Старр виступатиме за луцьку команду в українській Суперлізі. Американець має стати одним із ключових новачків Волині.

У професійній кар’єрі Браян Старр грав у різних лігах, зокрема в Туреччині та Мексиці. Найуспішнішим для американського баскетболіста став сезон 2022 року. Тоді він виступав у турецькій TBL – другому за силою дивізіоні місцевого чемпіонату – та увійшов до трійки найрезультативніших гравців турніру.

У 2024 році Старр продовжив кар’єру в Мексиці, де захищав кольори клубу з ліги CIBAPAC. За підсумками сезону американець отримав індивідуальну відзнаку All-Conference Player, яка підтвердила його статус одного з найпомітніших баскетболістів чемпіонату.

Браян Старр став першим легіонером в історії Волині, якого клуб підписав у межах підготовки до сезону-2026/27. Луцька команда розраховує, що досвід американського захисника на міжнародному рівні допоможе їй успішно виступити в наступному розіграші української Суперліги.

Раніше збірна України поступилася американському баскетбольному клубу.