Вперше в історії усі діючі MVP фіналів НБА, НХЛ та МЛБ є канадцями
Справжнє свято для країни кленового листка
близько 2 годин тому
Шей Гілджес-Александер / Фото - NBA
Вперше в історії усі чинні MVP фіналів НБА, НХЛ та MLB є представниками Канади.
У фіналі НБА Шей Гілджес-Александер допоміг Оклахомі обіграти Бостон – 4-3. Канадець став MVP фінальної серії, він вперше у карʼєрі здобув цю нагороду.
У фінальній серії Кубка Стенлі Флорида перемогла Едмонтон – 5-1 у серії. Сем Беннетт став найціннішим гравцем плей-оф НХЛ. 28-річний канадець провів 23 матчі у плей-оф і набрав 22 (15+7) очки.
Фредді Фріман отримав нагороду MVP у World Series у 2024 році після того, як допоміг Лос-Анджелес Доджерс обіграти Нью-Йорк Янкіс.
Нагадаємо, в НБА досягли історичного рекорду – сім сезонів та сім нових чемпіонів.