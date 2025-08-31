Збірна України вирушила на збір перед кваліфікацією ЧС-2026
Синьо-жовті розпочнуть підготовку до важливих поєдинків
8 хвилин тому
Микола Шапаренко. Фото - УАФ
Збірна України вирушила на збори перед двома матчами кваліфікації чемпіонату світу 2026. Про це повідомила пресслужба УАФ.
Команда Сергія Реброва зіграє проти Франції на номінальному домашньому полі в польському Вроцлаві 5 вересня о 21:45 за київським часом, а зустріч з Азербайджаном відбудеться в Баку 9 вересня о 19:00 по Києву.
У групі D виступають збірні Франції, України, Ісландії, Азербайджану.