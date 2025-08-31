Володимир Кириченко

Представляємо турнірну таблицю Євробаскету-2025, що приймають відразу чотири країни: Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія.

Змагання проходять з 27 серпня по 4 вересня. На Євробаскеті змагаються 24 національні збірні, які розбиті на чотири групи по шість команд.

У плей-оф вийдуть по чотири найкращі команди з групи.

Зазначимо, що Туреччина, Сербія, Німеччина та Фінляндія забезпечили собі місце у плей-офф турніру.

Група А

1. Туреччина, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок

2. Сербія, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок

3. Латвія, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки

4. Естонія, 1 перемог (3 матчі) – 4 очки

5. Португалія, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки

6. Чехія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки

Група В

1. Німеччина, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок

2. Фінляндія, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок

3. Литва, 2 перемоги (3 матчі) – 5 очок

4. Швеція, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки

5. Велика Британія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки

6. Чорногорія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки

Група С

1. Греція, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки

2. Іспанія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

3. Грузія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

4. Італія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

5. Боснія і Герцеговина, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

6. Кіпр, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки

Група D

1. Франція, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки

2. Польща, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки

3. Ізраїль, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

4. Бельгія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки

5. Словенія, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки

6. Ісландія, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки

Нагадаємо, збірну Ізраїлю на Євробаскеті-2025 опікають тілоохоронці.