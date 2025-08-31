Турнірна таблиця Євробаскету-2025: 4 збірні гарантували собі вихід у плей-офф
Турнір триватиме до 4 вересня
Представляємо турнірну таблицю Євробаскету-2025, що приймають відразу чотири країни: Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія.
Змагання проходять з 27 серпня по 4 вересня. На Євробаскеті змагаються 24 національні збірні, які розбиті на чотири групи по шість команд.
У плей-оф вийдуть по чотири найкращі команди з групи.
Зазначимо, що Туреччина, Сербія, Німеччина та Фінляндія забезпечили собі місце у плей-офф турніру.
Група А
1. Туреччина, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок
2. Сербія, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок
3. Латвія, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки
4. Естонія, 1 перемог (3 матчі) – 4 очки
5. Португалія, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки
6. Чехія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки
Група В
1. Німеччина, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок
2. Фінляндія, 3 перемоги (3 матчі) – 6 очок
3. Литва, 2 перемоги (3 матчі) – 5 очок
4. Швеція, 1 перемога (3 матчі) – 4 очки
5. Велика Британія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки
6. Чорногорія, 0 перемог (3 матчі) – 3 очки
Група С
1. Греція, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки
2. Іспанія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
3. Грузія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
4. Італія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
5. Боснія і Герцеговина, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
6. Кіпр, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки
Група D
1. Франція, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки
2. Польща, 2 перемоги (2 матчі) – 4 очки
3. Ізраїль, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
4. Бельгія, 1 перемога (2 матчі) – 3 очки
5. Словенія, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки
6. Ісландія, 0 перемог (2 матчі) – 2 очки
Нагадаємо, збірну Ізраїлю на Євробаскеті-2025 опікають тілоохоронці.
