Євроліга. Перемоги Баварії та Монако, поразка Мілану
Жальгіріс поступився Маккабі
близько 1 години тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – Віртус 72:80 (23:23Є 14:18, 16:19, 19:20)
Д: Аврамович 17 + 5 підбирань, Бейкон 16 + 10 підбирань, Бертанс 9, Кабенгеле 7, Андерсон 6 + 5 підбирань, Райт 6, Петрушев 6, Абасс 2, Каменьяш 2, Препелич 0 + 2 передачі
В: Едвардс 21, Ньянг 17 + 17 підбирань, Олстон 12, Діуф 9, Пайола 6, Хеккетт 6, Морган 5, Джаллоу 4
Анадолу Ефес – Басконія 75:89 (20:23, 22:17, 17:18, 16:31)
А: Лойд 12, Кордіньє 11 + 4 передачі, Шмітс 10, Бобуа 9, Джонс 8 + 6 підбирань, Дессерт 6, Османі 6, Дозьєр 4, Вайлер-Бебб 4 + 5 передач, Хазер 3, Лі 2
Б: Куручс 18 + 5 підбирань, Форрест 17 + 7 передач, Луваву-Кабарро 15, Сіммонс 14, Діоп 6, Ньюелл 5, Оморуї 4 + 4 передачі, Діакіте 3, Радзевічюс 3 + 2 перехоплення, Спаньоло 2, Фріш 2
Баварія – Панатінаїкос 85:78 (25:24 15:19, 18:21, 27:14)
Б: Хессуп 16, Обст 15, Габріел 12 + 5 підбирань, Дімітрєвич 9 + 5 передач, Майк 8 + 2 перехоплення, Лучич 8 + 2 перехоплення, Ратан-Мейс 7, Йович 4 + 5 передачі, Маккормак 4, Да Сілва 2
П: Осман 20, Грант 17 + 3 перехоплення, Холмс 11, Шортс 8, Слукас 8 + 5 передач, Самодуров 6, Ернангомес 6, Калайцакіс 2
Маккабі – Жальгіріс 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26)
М: Ліф 17 + 7 підбирань, Соркін 17 + 5 підбирань, Кларк 17 + 5 передач, Люндберг 13, Сантос 12 + 3 перехоплення, Блатт 9 + 5 передач, ДіБартоломео 6, Хоард 6 + 5 підбирань, Бріссет 3
Ж: Франсіско 22 + 6 передач, Райт 17 + 11 передач, Тубеліс 15, Ло 8 + 5 передач, Сірвідіс 8, Гідрайтіс 7 + 6 підбирань, Слева 6, Бірутіс 6, Улановас 6, Буткевичюс 2
Мілан – Црвена Звєзда 96:104 (25:27, 30:17, 27:26, 14:34)
М: Шилдс 22 + 4 передачі, Больмаро 13, Нібо 12 + 5 підбирань, Гудурич 11, Брукс 10, Елліс 8, Букер 8, Ледей 8 + 7 підибрань, Браун 4 + 5 передач
ЦЗ: Нвора 22 + 2 перехоплення, Батлер 18, Монеке 18, Міллер-Макінтайр 15 + 8 підбирань + 7 передач, Ізунду 8, Ожелейє 8, Дос Сантос 3, Мотеюнас 2
Париж – Монако 87:95 (23:27, 20:25, 21:24, 23:19)
П: Хіфі 19 + 4 передачі, Роден 17, Стівенс 11, Фаєй 8 + 10 підбирань, М’байє 7, Робінсон 7, Докоссі 6, Ерерра 5, Оуттара 3, Хоммес 2, Кавальєр 2
М: Джеймс 23 + 5 підбирань, Діалло 16, Окобо 12, Міротич 11 + 9 підбирань, Штразель 10, Тайс 7 + 6 підбирань, Хейз 6 + 5 підбирань, Недович 5, Блоссомгейм 5