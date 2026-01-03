Євроліга. Мілан в італійському дербі програв Віртусу, Реал Леня переміг Дубай
Баварія розгромила Маккабі
близько 3 годин тому
Реал – Дубай / Фото - Eurohoops
Вчора, 2 січня, відбулося шість матчів регулярного чемпіонату Євроліги сезону-25/26.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Црвена Звєзда 65:87 (14:21, 11:22, 16:23, 24:21)
Басконія – Фенербахче 93:108 (28:24, 25:29, 29:32, 11:23)
Панатінаїкос – Олімпіакос 82:87 (13:28, 30:15, 18:18, 21:26)
Віртус – Мілан 97:85 (14:27, 33:20, 30:19, 20:19)
Реал – Дубай 107:93 (27:24, 17:34, 29:16, 34:19)
Баварія – Маккабі 95:71 (31:23, 19:18, 26:13, 19:17)