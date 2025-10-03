Євроліга. Перемоги Реала та Баварії, поразка Мілана від Партизана
Відбулися перші матчі другого туру
44 хвилини тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Партизан – Мілан 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16)
Партизан: Браун 20, К. Джонс 15, Бонга 10, Паркер 10, Джонс 2 – старт; Мілтон 9, Вашингтон 6, Маринкович 5, Озетковскі 3, Лакич 0, Покушевскі 0.
Мілан: Шилдс 21, Нібо 10, Больмаро 8, Ледей 7, Менніон 2 – старт; Брукс 12, Гудурич 12 + 8 передач, Букер 4, Елліс 2, Чанчар 0, Річчі 0.
Баварія – Црвена Звєзда 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17)
Баварія: Майк 11, Лучич 10, Ретан-Мейс 4, Йович 4 +7 передач, Кратцер 0 – старт; Обст 31, да Сілва 12, Болдуін 9, Гіффі 7, Джессап 4, Маккормак 3, Гебріел 2.
Црвена Звєзда: Нвора 27, Міллер-Макинтайр 18, Монеке 15, Калинич 5, Ізунду 3 – старт; Картер 13 – 5 втрат, Давидовац 4, Оджелей 3.
Реал – Олімпіакос 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8)
Реал: Хезоня 18, Феліс 9, Лайлс 8, Тавареш 7, Абальде 3 – старт; Дек 13, Кампаццо 9 + 8 передач, Серхіо Юль 6, Фернанду 6, Окікі 5, Креймер 3, Гаруба 2.
Олімпіакос: Дорсі 20, Фурньє 14 – 5 втрат, Везенков 13 + 9 підбирань, Мілутінов 10 + 9 підбирань, Волкап 4 – старт; Уорд 7, С. Лі 4, Папаніколау 3, К. Адетокумбо 2, Пітерс 0, Холл 0.
