Зірка збірної України розповів про інтерес від двох клубів Євроліги
Ковляр все ж обрав Будучность
близько 1 години тому
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр в інтерв’ю ФБУ розповів про інтерес з боку клубів Євроліги:
Було спілкування з литовським Жальгірісом, французьким Парижем. З Парижем розмова була дещо серйознішою, але десь не вдалося зійтися в плані нюансів щодо контракту та пропозиції. Це здебільшого не залежало від мене, я мав розмову з тренером, але не хотів чекати ще один місяць. Отримав гарну пропозицію від Будучності – це сильна команда, яка грає в хорошій лізі. На мою думку, АВА-ліга цього року увійде до топ-3 європейських чемпіонатів. Я не поспішаю, розумію, що мені треба розвиватися як гравцеві, працювати, бути скромним хлопцем.
Розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027.
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