Євроліга. Жальгіріс переграв Монако, Париж поступився Фенербахче
Валенсія виявилася сильнішою за АСВЕЛ
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Монако – Жальгіріс 84:89 (20:27, 15:18, 25:22, 24:22)
М: Джеймс 24 + 5 передач, Тайс 17 + 6 підбирань, Міротич 16 + 6 підбирань, Діалло 10, Окобо 9 + 7 передач, Блоссмогейм 4 + 5 підбирань, Недович 2, Штразель 2
Ж: Райт 21 + 6 підбирань, Вільямс-Госс 14, Ло 11, Франсіско 9 + 9 передач, Тубеліс 9, Слева 6, Браздейкіс 4, Буткевичюс 3, Улановас 2
Фенербахче – Париж 96:77 (25:19, 18:21, 27:19, 26:18)
Ф: Холл 22, Хортон-Такер 20, Болдуїн 10 + 10 передач, Меллі 9 + 6 підбирань, Біберович 9 + 5 підбирань, Колсон 7, Бостон 5, Янтунен 5, Бако 4, Бірсен 3, Бірч 2
П: Хіфі 23, Робінсон 17, Хоммес 9 + 5 підбирань, М’байє 6, Оуттара 5, Кавальєр 5, Вілліс 4, Еррера 2, Докоссі 2 + 10 підбирань, Морган 2, Бако 0 + 2 підбирань
АСВЕЛ – Валенсія 77:80 (18:19, 17:15, 26:26, 16:20)
А: Де Коло 17, Вотсон 14, Вот’є 12, Селіясс 9 + 9 підбирань, Лайті 7, Харрісон 6, Ндіайє 6 + 5 підбирань, Масса 2, Ажинса 2
В: Томпсон 15, Костелло 13 + 10 підбирань, Реуверс 13 + 6 підбирань, Мур 12 + 8 підбирань + 10 передач, Іроегбу 8, Де Ларреа 6, Пуерто 5, Сестіна 3, Тейлор 3, Праділья 2 + 6 підбирань
