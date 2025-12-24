Євроліга. Фенербахче шокував Барсу, Мілан програв Дубаю
Хапоель розібрався з Баварією
близько 1 години тому
Дубай – Мілан / Фото - Eurohoops
Вчора, 23 грудня, відбулися сім матчів регулярного сезону Євроліги.
Турецький Фенербахче здобув перемогу над іспанською Барселоною у напруженому матчі.
Литовський Жальгіріс поступився грецькому Панатінаїкосу.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – Мілан 99:92 (31:20, 25:29, 16:22, 27:21)
Фенербахче – Барселона 72:71 (17:13, 18:20, 18:19, 19:19)
Жальгіріс – Панатінаїкос 85:92 (28:19, 22:21, 14:23, 21:29)
Баварія – Хапоель 72:82 (14:21, 18:23, 14:20, 26:18)
Валенсія – Басконія 91:81 (27:19, 31:28, 18:18, 15:16)
АСВЕЛ – Анадолу Ефес 103:99 OT (24:23, 17:18, 17:21, 22:18, 23:19)
Париж – Црвена Звєзда 102:92 (28:18, 23:28, 28:12, 23:34)