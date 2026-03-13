Євроліга. Кидок Стразеля приніс Монако перемогу над Олімпіакосом, Реал обіграв Валенсію
Ефес мінімально здолав Баварію
близько 2 годин тому
Монако – Олімпіакос / Фото - Eurohoops
Учора, 12 березня, відбулося шість матчів регулярного сезону Євроліги.
Монако, який залишився без головного тренера, вирвав перемогу в Олімпіакоса в напруженій кінцівці, завдяки кидку Меттью Стразеля.
Реал узяв гору над Валенсією в іспанському дербі.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Монако – Олімпіакос 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17)
Дубай – Басконія 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27)
Баварія – Анадолу Ефес 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28)
Реал – Валенсія 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14)
Панатінаїкос – Жальгіріс 92:88 (24:27, 20:13, 21:19, 27:29)
Париж – АСВЕЛ 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28)