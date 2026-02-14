Євроліга. Реал Леня вирвав перемогу у Партизана, Мілан програв Дубаю
Монако у французському дербі обіграв Басконію
12 хвилин тому
Партизан – Реал / Фото - Euroleague
Вчора, 14 лютого, відбулося п'ять матчів регулярного сезону Євроліги.
Грецький Панатінаїкос програв турецькому Фенербахче, литовський Жальгіріс переміг ізраїльський Хапоель Тель-Авів.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Жальгіріс – Хапоель 93:82 (24:20, 20:23, 19:19, 30:20)
Монако – Басконія 102:92 (29:24, 17:26, 28:23, 28:19)
Панатінаїкос – Фенербахче 83:85 (19:25, 23:16, 20:15, 21:29)
Партизан – Реал 73:77 (19:20, 14:23, 28:19, 12:15)
Мілан – Дубай 78:96 (20:18, 26:33, 13:22, 19:23)