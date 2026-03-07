Євроліга. Олімпіакос у грецькому дербі переміг Панатінаїкос, Црвена Звєзда програла Баварії
Париж розгромив Басконію
35 хвилин тому
Олімпіакос – Панатінаїкос / Фото - Eurohoops
Сьогодні відбулися чотири матчі регулярного сезону Євроліги.
Олімпіакос впорався з Панатинаїкосом у грецькому дербі, сербська Црвена Звєзда поступилася німецькій Баварії.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – АСВЕЛ 88:91 (19:26, 28:23, 15:19, 26:23)
Црвена Звєзда – Баварія 80:85 (17:23, 26:27, 27:22, 10:13)
Олімпіакос – Панатінаїкос 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24)
Басконія – Париж 81:97 (20:24, 17:34, 23:26, 21:13)