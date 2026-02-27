Євроліга. Лень допоміг Реалу розгромити Баварію, Хапоель перервав серію з п'яти поразок
27 очок Хейс-Девіса не допомогли Панатінаїкосу обіграти Париж
близько 17 годин тому
Реал – Баварія / Фото - Eurohoops
Учора, 26 лютого, відбулося 6 матчів регулярного сезону Євроліги.
Елайджа Брайант набрав 25 очок і привів Хапоель Тель-Авів до перемоги над Міланом. Команда з Ізраїлю перервала серію із п'яти поразок.
Панатінаїкос поступився Парижу, незважаючи на 27 очок Найджела Хейс-Девіса.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – АСВЕЛ 96:85 (24:17, 23:19, 28:22, 21:27)
Монако – Маккабі 86:91 (17:30, 23:19, 23:19, 23:23)
Хапоель – Мілан 92:86 (29:19, 20:28, 24:17, 19:22)
Панатінаїкос – Париж 99:104 (29:29, 16:29, 25:22, 29:24)
Басконія – Валенсія 79:108 (16:35, 19:33, 23:25, 21:15)
Реал – Баварія 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23)