Євроліга. Олімпіакос у гостях розгромив Партизан, вигравши з різницею у 38 очок
Белградська команда не може перемогти вже сім матчів поспіль
9 хвилин тому
Партизан – Олімпіакос / Фото - Eurohoops
Вчора, 15 січня, відбувся один матч регулярного чемпіонату Євроліги сезону-25/26.
Партизан зазнав нищівної домашньої невдачі, поступившись Олімпіакосу з різницею в 38 очок. Белградська команда не може виграти вже сім матчів поспіль.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Партизан – Олімпіакос 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25)