Євроліга. Маккабі переміг Хапоель в ізраїльському дербі
8 жовтня у «регулярці» відбувся один матч
10 хвилин тому
Фото: Євроліга
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Хапоель Тель-Авів – Маккабі Тель-Авів 90:103 (25:24, 20:21, 25:27, 20:31)
Хапоель Тель-Авів: Браянт 18, Отуру 15, Мічич 14 + 6 втрат, Малкольм 8, Вейнрайт 2 – старт; Блекні 16, Джонс 12, Гінат 3, Мотлі 2, Одіасе 0.
Маккабі Тель-Авів: Вокер 20, Бріссетт 19, Хорд 13, Соркін 12, Блатт 11 + 7 передач – старт; Лі Доутін-молодший 13, Ліф 9, Марсіо Сантос 6, Кларк 0, Рейман 0.
