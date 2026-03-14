Євроліга. Мілан обіграв Маккабі, Хапоель засмутив Барселону
Црвена Звєзда вирвала перемогу у Фенербахче
близько 3 годин тому
Сьогодні пройшли три матчі регулярного сезону Євроліги.
Сербська Црвена Звєзда впоралася з турецьким Фенербахче, іспанська Барселона перемогла ізраїльський Хапоель Тель-Авів.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Црвена Звєзда – Фенербахче 79:73 (17:20, 16:22, 28:14, 18:17)
Мілан – Маккабі 96:87 (25:26, 28:16, 21:25, 22:20)
Барселона – Хапоель 75:80 (26:19, 14:27, 21:20, 14:14)