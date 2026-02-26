Євроліга. Фенербахче продовжив переможну серію до 8 матчів, Барселона програла Віртусу
Жальгіріс вирвав перемогу в Олімпіакоса у подвійному овертаймі
1 день тому
Віртус – Барселона / Фото - Eurohoops
Сьогодні відбулися чотири матчі регулярного сезону Євроліги.
Фенербахче обіграв Партизан завдяки 29 очкам Тейлена Хортон-Такера. Турецький клуб продовжив переможну серію до восьми матчів.
Жальгіріс вирвав перемогу у Олімпіакоса у подвійному овертаймі.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Фенербахче – Партизан 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22)
Жальгіріс – Олімпіакос 99:94 OT (18:18, 19:21, 14:21, 22:13, 26:21)
Црвена Зірка – Анадолу Ефес 91:81 (19:23, 25:14, 21:25, 26:19)
Віртус – Барселона 85:80 (20:28, 27:15, 21:14, 17:23)