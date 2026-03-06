Євроліга. 28 очок Хортон-Такера принесли Фенербахче перемогу над Монако, Мілан встояв перед Барселоною
Реал здобув перемогу над Віртусом
близько 3 годин тому
Мілан – Барселона / Фото - Eurohoops
Учора, 5 березня, відбулися чотири матчі у рамках регулярного чемпіонату Євроліги сезону-25/26.
28 очок Хортон-Такера допомогли Фенербахче обіграти Монако. Турецька команда здобула 18-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.
Валенсія взяла гору над Жальгірісом.
Зустріч ізраїльських Маккабі та Хапоеля та гра Дубая проти Партизана перенесено.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Фенербахче – Монако 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18)
Валенсія – Жальгіріс 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23)
Мілан – Барселона 87:84 (24:17, 22:17, 32:17, 9:33)
Реал – Віртус 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23)