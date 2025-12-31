Євроліга. Монако впевнено переміг Барсу, Париж поступився АСВЕЛу
Валенсія розібралася з Партизаном
близько 1 години тому
Барселона – Монако / Фото - Eurohoops
Вчора, 30 грудня, відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату Євроліги сезону-25/26.
Ізраїльський Хапоель Тель-Авів програв литовському Жальгірісу, іспанська Барселона не впоралася з Монако.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Хапоель – Жальгіріс 80:93 (25:18, 15:21, 13:24, 27:30)
АСВЕЛ – Париж 94:89 (20:23, 21:23, 20:18, 33:25)
Валенсія – Партизан 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10)
Барселона – Монако 74:90 (13:22, 17:25, 23:22, 21:21)