Євроліга. Перемоги Реала та Панатінаїкоса, поразка Мілана
Партизан обіграв Анадолу Ефес
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Мілан – Монако 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16)
Мілан: Букер 15 + 8 підбирань, Шілдс 13, Браун 12 + 7 передач, Ледей 10, Больмаро 8 – старт; Гудурич 10, Брукс 9 + 8 підбирань, Елліс 2, Річчі 0, Данстон 0.
Монако: Джеймс 18, Тайс 17 + 10 підбирань, Діалло 13, Стразель 8, Міротіч 7 – старт; Окобо 13, Блоссомгейм 4, Хейс 2, Недович 0, Тарпі 0.
Басконія – Панатінаїкос 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15)
Басконія: Форрест 15 + 6 передач, Діалло 15, Седекерскіс 10 + 10 підбирань, Діакіте 6, Говард 0 – старт; Луваву-Кабаро 16, Ноуелл 11, Куруц 7, Діоп 3, Спаньоло 1, Шаманіч 0.
Панатінаїкос: Нанн 30 + 7 підбирань, Осман 20 + 8 підбирань + 5 втрат, Ернангомес 15 + 10 підбирань, Грант 2, Юртсевен 0 + 7 підбирань – старт; Мітоглу 6, Шортс 5, Холмс 4, Слукас 2, Ронгавопулос 2, Грігоніс 0, Самодуров 0.
Партизан – Анадолу Ефес 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18)
Партизан: Браун 24, Бонга 18 + 7 підбирань, Джонс 16 + 8 підбирань, К. Джонс 10, Паркер 3 – старт; Озетковські 10, Вашингтон 6, Мілтон 6, Марінковіч 0, Покушевські 0.
Анадолу Ефес: Кордіньє 24, Османі 21, Уайлер-Бебб 9, Дозьєр 4, Мартінес Джонс 0 – старт; Ларкін 16, Лойд 6, Суайдер 3, Шмітс 2, Папаяніс 2, Хазер 0.
Париж – Віртус 90:79 (24:24, 25:16, 23:20, 18:19)
Париж: Іфі 20 + 6 передач, Мбайє 12, Хоммес 11, Файє 6, Морган 2 – старт; Вілліс 10, Уаттара 8, Еррера 7, Бако 6, Айяї 3, Кавальєр 3, Докоссі 2.
Віртус: Едвардс 11, Пайола 8, Смаїлагіч 8, Олстон 3, Джеллоу 1 – старт; Морган 21, Ньянг 10 + 8 підбирань, Діуф 6, Хекетт 4, Вільдоса 4 + 6 передач, Тейлор 3.
Реал – АСВЕЛ 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19)
Реал: Лайлс 12, Хезоня 11, Креймер 9, Тавареш 8, Феліс 6 + 6 передач – старт; Окікі 17, Фернанду 7, Серхіо Юль 6, Кампаццо 5, Дек 2, Алманса Перес 2, Грінвалдс 0.
АСВЕЛ: Джексон 16, Вотсон 11, Сельяс 9, Вотьє 2, Аженса 0 – старт; Нгуама 12, Масса 11, Траоре 4 + 8 підбирань, Ндіайє 4, Атамна 3, Лайті 0.