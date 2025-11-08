Євроліга. Реал переміг Барселону у дебютному матчі Леня, Мілан здобув перемогу
Олімпіакос переграв Партизан
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Мілан 93:97 (16:16, 20:17, 12:16, 25:14, 11:11, 9:13)
А: Дозьєр 34 + 2 перехоплення, Вайлер-Бебб 16 + 6 підбирань, Османі 14 + 7 підбирань, Ларкін 12 + 9 передач, Лойд 9, Шмітс 6, Джонс 2
М: ЛеДей 25, Шилдс 24 + 5 підбирань, Елліс 14 + 4 передачі, Гудурич 13 + 8 підбирань, Больмаро 10 + 6 підбирань + 5 передач, Данстон 4, Менніон 3, Сестіна 2, Букер 2 + 8 підбирань
Жальгіріс – Валенсія 86:77 (18:17, 20:18, 23:23, 25:19)
Ж: Франсіско 15 + 7 передач, Ло 12, Райті 11 + 10 підбирань, Тубеліс 11 + 8 підбирань, Браздейкіс 9, Буткевичюс 9, Слева 8 + 4 підибрання, Улановас 7, Сірвідіс 3, Бірутіс 1
В: Монтеро 15 + 2 перехоплення, Праділья 15 + 5 підбирань, Тейлор 14, Мур 11, Костелло 7, Реуверс 4, Сако 4, Томпсон 4 + 2 перехоплення, Кей 3, Де Ларреа 0 + 4 підбирання
Олімпіакос – Партизан 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13)
О: Волкап 15 + 5 підбирань, Везенков 14, Дорсі 11, Нілікіна 9 + 5 підбирань, Мілутінов 8 + 10 підбирань, Холл 7 + 5 підбирань, Маккісік 6, Ворд 4, Пітерс 3, Фурньє 3
П: Вашингтон 20, Джонс 17 + 7 підбирань, Мілтон 10 + 5 передач + 3 перехоплення, Фернандо 9, Браун 7, Бонга 5 + 7 підбирань, Осетковскі 3, Калатес 0 + 5 підбирань + 3 перехоплення
Барселона – Реал 92:101 (24:34, 24:24, 21:27, 23:16)
Б: Клайберн 19 + 3 перехоплення, Пантер 18 + 5 передач, Весели 15, Шенгелія 13 + 6 підбирань + 7 передач, Лапровіттола 10, Саторанскі 7 + 5 передач, Ернангомес 3, Брізуела 3, Кейл 2, Парра 2
Р: Лайлз 29, Хезонья 15, Кампаццо 15 + 5 передач, Маледон 12 + 5 передач, Феліз 9, Тавареш 7 + 10 підбирань, Гаруба 5, Дек 4 + 4 підбирань, Океке 3 + 4 підбирань, Абальде 2, Лень (0).