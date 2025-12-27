Євроліга. Реал з Ленєм поступився Монако, Маккабі розбив Партизан
Олімпіакос переграв Віртус
близько 1 години тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Партизан – Маккабі Тель-Авів 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20)
Партизан: Пейн (15 очок + 3 підбирання + 6 передач), Браун (12+2+4), Бонга (10+4+1), Джонс (10+6+2), Марінкович (9+2+1), Вашингтон (8+1 передача), Осетковскі (8+1+3), Фернандо (6+4+1), Лакич (6+1+1), Калатес (3+2+2)
Маккабі: Вокер (20+2+5), Соркін (17+6+3), Ліф (14+6+1), Бріссетт (11+3 підбирання), Сантос (10+2+2), Горд (9+4+2), Райман (8+4 підбирання), Кларк (7+3+6), Блатт (6+4+7), Дібартоломео (5+3+1), Лундберг (3+2+2), Леві (2+1 підбирання)
Монако – Реал 100:95 (21:20, 26:23, 23:27, 30:25)
Монако: Окобо (22+2+2), Джеймс (15+4+5), Недович (12+3 підбирання), Стразель (12+4 підбирання), Діалло (11+7+2), Міротич (10+1+2), Тайс (8+7+1), Блоссомгейм (6+4 підбирання), Хейс (4+7+1)
Реал: Кампаццо (28+5+10), Таварес (21+11 підбирань), Океке (12+2 підбирання), Дек (9+4+2), Абальде (7+2 передачі), Хезонья (6+5+2), Маледон (5+1+2), Прочіда (3), Гаруба (2+2 підбирання), Крамер (2+1 підбирання), Лень (0)
Віртус Болонья – Олімпіакос 94:97 (25:23, 16:27, 19:27, 34:20)
Віртус: Вільдоса (17+2+4), Морган (15+5 передач), Едвардс (14+1+2), Діуф (12+4+1), Смайлагич (9), Олстон (8+2 підбирання), Н'янг (7+4+1), Хекетт (6+3+4), Пайола (4+1+4), Акеле (2+1 підбирання)
Олімпіакос: Дорсі (23+4+3), Фурньє (21+1 підбирання), Везенков (16+5 підбирань), Мілутінов (13+9+5), Пітерс (13+6+1), Папаніколау (5+4+2), Вокап (2+2 передачі), Нтілікіна (2+1+2), Холл (2+2 передачі), Морріс (3 підбирання + 2 передачі)