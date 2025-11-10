Володимир Кириченко

Вчора, 9 листопада, не стало члена Зали слави баскетболу, колишнього гравця та тренера Ленні Уілкенса.

Йому було 88 років. Про це повідомляє ESPN.

За 15-річну кар’єру гравця Уілкенс 9 разів потрапляв на Матч всіх зірок і двічі очолював лігу за кількістю асистів. Ленні був граючим тренером протягом чотирьох сезонів, три з яких у Сіетлі і один у Портленді, після чого повністю перейшов на тренерську роботу.

Уілкенс привів Суперсонікс до титулу чемпіона НБА 1979 року і був визнаний тренером року 1994 року.

Ленні виграв 1332 матчі – третій результат за всю історію – як тренер Сієтла, Портленда, Клівленда, Атланти, Торонто і Нью-Йорка, перш ніж піти на пенсію в 2005 році. Він провів 2487 матчів як тренер, що є найбільшим показником в історії НБА. Він також виграв олімпійську золоту медаль як тренер команди США 1996 року.

Він був введений в Залу слави баскетболу і як гравець, і як тренер.

Нагадаємо, у Євролізі заявили, що НБА шкодить європейському баскетболу.