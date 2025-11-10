Володимир Кириченко

Український центровий мадридського Реала Олексій Лень провів свій перший матч за мадридську команду в чемпіонаті Іспанії.

У грі з Ховентутом (80:75) Олексій провів на майданчику 12:32 хвилин. За цей час він набрав 12 очок, зробив 1 підбирання, 1 асист і 1 блок-шот. Він реалізував 5/6 двоочкових і 2/4 зі штрафних.

Нагадаємо, 32-річний Лень дебютував за Реал у матчі Євроліги проти Барселони, однак тоді результативними діями не відзначився.

Тим часом, українець Святослав Михайлюк встановив рекорд результативності у НБА.