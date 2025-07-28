З Йокичем та ще 4 гравцями НБА. Сербія назвала склад на Євробаскет-2025
Бронзові призери Парижу-2024 зібрали міцний склад
44 хвилини тому
Фото: Getty Images
Збірна Сербії з баскетболу назвала склад на чемпіонат Європи-2025, який відбудеться з 27 серпня по 3 вересня:
Алекса Аврамович, Філіп Петрушев (обидва Дубай), Богдан Богданович (Лос-Анджелес Кліпперс), Деян Давидовац, Огнен Добрич (обидва Црвєна Звєзда), Марко Гудурич (Мілан), Нікола Йокич (Денвер Наггетс), Нікола Йович (Маямі Хіт), Стефан Йович, Балса Копривіца (Бахчешехір), Ваня Марінкович (Партизан), Васіліє Мічич (Хапоель Тель-Авів), Нікола Мілутінов (Олімпіакос), Ален Смайлагіч (Віртус), Нікола Топич (Оклахома-Сіті Тандер), Урош Трифунович (Тофаш), Трістан Вукчевич (Вашингтон Візардс).
Нагадаємо, що Артем Пустовий продовжить кар’єру у чемпіонаті Іспанії.