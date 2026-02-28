Йокич влаштував бійку з чемпіонами НБА після підлого фолу
В Оклахома-Сіті вирували емоції
близько 9 годин тому
Фото: Getty Images
Оклахома-Сіті у рамках регулярного чемпіонату НБА у напруженому матчі обіграла Денвер (127:121 ОТ).
Щоправда, на паркеті було гаряче не тільки через гру обох колективів. Лу Дорт після закинутого командою кидка вирішив нишком підштовхнути зірку Наггетс Ніколу Йокича. Серб не стерпів та пішов на агресивну відповідь. Дорт не відповідав, але увімкнувся бігмен діючих чемпіонів Джейлін Вільямс. Центрових рознімали гравці обох колективів.