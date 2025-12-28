Олег Гончар

Центровий Денвера Нікола Йокич став першим гравцем в історії НБА, який за три поспіль матчі набрав понад 110 очок, 40 підбирань та 40 передач.

Йокич досяг історичного показника в іграх проти Орландо (34 очка, 21 підбирання, 12 передач), Міннесоти (56 очок, 16 підбирань, 15 передач) та Далласа (29 очок, 7 підбирань, 14 передач). Загалом — 119 очок, 44 підбирання, 41 передача.

Раніше жоден гравець в історії ліги не поєднував таку результативність у трьох ключових статистичних категоріях за три матчі.

Цього сезону Йокич у середньому набирає 29,9 очка, 12,4 підбирання та 11,1 передачі за гру — лідер НБА за трипл-даблами.