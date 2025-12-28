Михайлюк допоміг Юті обіграти Сан-Антоніо, Орландо вирвав перемогу у Денвера
Сакраменто засмутив Даллас
близько 2 годин тому
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Орландо впорався з Денвером завдяки 38 очкам Ентоні Блека. Лідер Наггетс Нікола Йокіч оформив 16-й трипл-дабл сезону: 34 очки, 21 підбір та 12 передач.
Юта розправилася з другим фаворитом за два дні, обігравши Сан-Антоніо, незважаючи на 32 очки Віктора Вембаньями.
НБА. Регулярний чемпіонат
Сакраменто – Даллас 113:107 (31:23, 28:21, 29:33, 25:30)
Орландо – Денвер 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33)
Новий Орлеан – Фінікс 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30)
Чикаго – Мілвокі 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27)
Атланта – Нью-Йорк 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30)
Сан-Антоніо – Юта 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29)
Х'юстон – Клівленд 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37)
Маямі – Індіана 142:116 (29:28, 30:32, 39:34, 44:22)
Міннесота – Бруклін 107:123 (30:33, 33:29, 23:36, 21:25)