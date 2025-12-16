Володимир Кириченко

16 грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.

Бостон поступився Детройту (105:112), лідер Пістонса Кейд Каннінгем приніс своїй команді 32 очки (11 з 21 з гри, 6 з 10 через дугу, 4 з 4 штрафних), 4 підбирання і 10 передач при 3 втратах.

У матчі з Ютою новачок Далласа Купер Флегг став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40+ очок: на його рахунку 42 очки. Однак цього виявилося замало для перемоги – Джаз здобули гору в овертаймі (140:133).

НБА. Регулярний чемпіонат

Бостон – Детройт 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27)

Маямі – Торонто 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32)

Юта – Даллас 140:133 OT (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4)

Денвер – Х'юстон 128:125 OT (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8)

Кліпперс – Мемфіс 103:121 (27:25, 21:31, 28:34, 27:31)