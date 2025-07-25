Захисник збірної України з баскетболу Михайло Бублик висловився Суспільне Спорт про перемогу над Нідерландами у першому контрольному матчі перед прекваліфікацією чемпіонату світу-2027:

Нам було важливо перемогти, щоб почати шлях з перемоги, додати собі впевненості. Тренер хотів, щоб ми показали те, над чим працювали цей невеликий час: наш захист, готували напад. Десь, можливо, щось не вдавалося, ми ще на середньому етапі нашої підготовки. Маємо ще час, щоб покращити щось у захисті та нападі, але, вважаю, це важлива перемога для ментальності команди.

Думаю, буде інша гра, бо в нідерландців буде інша інформація по нашому захисту та нападу. Їхній тренерський штаб теж нас розбирає – гадаю, буде детальніший скаутинг. Будемо готові більше один до одного на фоні (першого матчу) та втоми. Гадаю, що буде інша гра.