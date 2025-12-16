«Зараз це найсильніші команди»: Коваль — про Фінал чотирьох Кубка України
Наставник переконаний, що склад учасників фінального етапу гарантує інтригу
35 хвилин тому
Головний тренер Дніпра Володимир Коваль оцінив склад учасників Фіналу чотирьох Кубка України.
За словами наставника дніпрян, до вирішальної стадії турніру пробилися команди, які нині демонструють найякісніший баскетбол в Україні. Слова наводить ФБУ.
Мені дуже подобається склад учасників Фіналу чотирьох. Зараз там зібралися найсильніші команди. Говерла перебуває у дуже хорошій формі, Запоріжжя заслужило своє місце своєю грою в чемпіонаті, а Київ-Баскет, як завжди, тримає високий рівень. Як мінімум, буде весело.
Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу обіцяє стати одним із найцікавіших етапів сезону.
