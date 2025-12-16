Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Далласа Купер Флегг став найрезультативнішим гравцем матчу проти Юти (133:140 ОТ).

Американець набрав 42 очки (13/27 з гри, 1/4 триочкових, 15/20 штрафних), 7 підбирань, 6 передач, 1 перехоплення і 2 блокшоти при 4 втратах за 42 хвилини на майданчику.

Купер став наймолодшим гравцем в історії ліги, якому вдалося набрати 40+ очок – він став першим, хто це зробив у 18 років. 21 грудня йому виповниться 19.

Попереднім рекордсменом був Леброн Джеймс – він вперше набрав 40+ очок в 19 років та 88 днів.

В першому сезоні в лізі Флегг набирає 18,4 очка, 6,3 підбирання, 3,5 передачі за матч.

Результати матчів ігрового дня в НБА.