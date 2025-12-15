Дніпро вийшов у Фінал чотирьох Кубка України
Найкращим гравцем матчу став Володимир Конєв, у якого 19 очок
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Дніпро вийшов у Фінал чотирьох Кубка України. У чвертьфінальному матчі команда вдома обіграла Старий Луцьк.
Найкращим гравцем матчу став Володимир Конєв, у якого 19 очок, 7 підбирань та 6 передач.
Кубок України. Чоловіки. 1/4 фіналу
Дніпро — Старий Луцьк 82:72 (23:21, 13:23, 26:11, 20:17)
Старий Луцьк мав можливість, але не зміг втримати різницю в рахунку, якої було б достатньо для виходу в Фінал чотирьох в якості Lucky loser.
