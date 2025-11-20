Збірна України назвала склад на кваліфікацію чемпіонату світу
Наприкінці листопада «синьо-жовті» зіграють з Грузією та Данією
близько 20 годин тому
Фото: ФБУ
Чоловіча команда України з баскетболу визначилася зі складом на перші матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027:
Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Михайло Бублик, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, Артем Ковальов, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Артем Пустовий
Відзначимо, що 27 листопада у гостях «синьо-жовті» зустрінуться з Грузією, а 30 листопада українці у Латвії прийматимуть Данію. Четвертим учасником квартету є збірна Іспанії.
Нагадаємо, що жіноча команда України стартувала у кваліфікації Євробаскета-2027 з двох перемог у трьох матчах.