Олег Шумейко

Чоловіча команда України з баскетболу розпочала підготовку до кваліфікації чемпіонату світу-2027.

23 листопада «синьо-жовті» у Ризі у неповному складі провели два тренування. 24 листопада до команди мали приєднатися розігруючий Олександр Ковляр, форвард Артем Ковальов та центровий Артем Пустовий, які у неділю мали клубні матчі.

27 листопада українці на виїзді зіграють з Грузією, а 30 листопада відбудеться другий матч ігрового вікна. У Латвії «синьо-жовті» прийматимуть Данію.

Відзначимо, що Дмитро Скапінцев та Олексій Лень проігнорували виклик до збірної України.