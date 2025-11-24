Збірна України розпочала підготовку до кваліфікації чемпіонату світу-2027
«Синьо-жовті» цього ігрового вікна зіграють з Грузією та Данією
близько 7 годин тому
Фото: ФБУ
Чоловіча команда України з баскетболу розпочала підготовку до кваліфікації чемпіонату світу-2027.
23 листопада «синьо-жовті» у Ризі у неповному складі провели два тренування. 24 листопада до команди мали приєднатися розігруючий Олександр Ковляр, форвард Артем Ковальов та центровий Артем Пустовий, які у неділю мали клубні матчі.
27 листопада українці на виїзді зіграють з Грузією, а 30 листопада відбудеться другий матч ігрового вікна. У Латвії «синьо-жовті» прийматимуть Данію.
Відзначимо, що Дмитро Скапінцев та Олексій Лень проігнорували виклик до збірної України.