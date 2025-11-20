Головний тренер чоловічої команди України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв’ю ФБУ висловився про склад на перші матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027:

На жаль, у нас багато втрат перед цими матчами. Через травму гомілкостопу не зіграє Віталій Зотов, а також травму спини отримав Іссуф Санон, який не допоможе команді в цих зустрічах. Я розмовляв із Іллею Сидоровим – він хотів би приєднатися, але через сімейні обставини не зможе зіграти в цих матчах.

Щодо Скапінцева – я зустрічався з ним під час сезону, пояснив йому свою реакцію на пресконференції, і ми відправили йому виклик на це вікно. Сподівалися, що зможе зіграти Близнюк, але він буквально нещодавно підписав контракт на Тайвані, тому зараз викликати його не вдасться – нема сенсу їхати через півсвіту на пару матчів.

Тому тепер ті завдання, які перед нами стоять, ми маємо вирішити тим складом, який у нас є. Матч у Тбілісі буде важливим днем у грузинському баскетболі, адже Шермандіні в цей день зіграє прощальний матч за грузинську збірну. У них не буде гравців НБА, проте буде натуралізований Тео Макфаден. Завжди за збірну Грузії хоче грати Торніке Шенгелія. Вони зіграні і, навіть ті, хто на Євробаскеті грав небагато, добре знають, що треба робити і є небезпечним суперником, особливо вдома. Данія добре грала у минулому відборі на Євробаскет — їм зовсім трошки не вистачило для виходу. У них неприємна команда і багато що залежатиме від того, чи приїдуть у них гравці Євроліги. Але таланту в них вистачає.