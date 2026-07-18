Сергій Разумовський

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу U-20 вийшла до фіналу чемпіонату Європи в Дивізіоні B та гарантувала собі повернення до елітного Дивізіону А. У півфіналі українці впевнено перемогли Португалію з рахунком 81:61.

Цей матч мав для синьо-жовтих подвійне значення: крім путівки до фіналу, команда боролася за головну мету турніру – підвищення у класі. Минулого року збірна України U-20 виступала в Дивізіоні А, але після 16-го місця втратила місце серед найсильніших.

У нинішньому розіграші українці пройшли дистанцію без поразок. На груповому етапі команда виграла всі п’ять матчів, здолавши Грузію, Естонію, Швейцарію, Люксембург та Ірландію. У чвертьфіналі Україна знову обіграла ірландців – 72:62, після чого вийшла на Португалію.

Суперник також мав сильний турнірний шлях. Португальці перемогли Боснію і Герцеговину, Вірменію, Кіпр та Косово, поступившись лише Ісландії, а в чвертьфіналі пройшли Угорщину – 62:51.

Півфінал Україна почала впевнено й уже після першої чверті вела 23:19. Вирішальною стала друга десятихвилинка, у якій синьо-жовті повністю переграли суперника: дозволили Португалії набрати лише шість очок, а самі додали 19. На велику перерву команда пішла з перевагою 42:25.

Після паузи українці зберегли контроль над грою. Третю чверть вони виграли 23:18 і ще більше збільшили відрив. Лише в заключному відрізку Португалія мала перевагу 18:16, однак це вже не вплинуло на підсумок. Україна довела матч до переконливої перемоги – 81:61.

Найрезультативнішим у складі української збірної став Максим Грищук, який набрав 32 очки та зробив ключовий внесок у вихід команди до фіналу й повернення в Дивізіон А.

Для України це четверта перемога над Португалією в історії очних зустрічей на рівні U-20. Востаннє ці команди грали між собою ще у 2007 році.

У фіналі чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні B збірна України зустрінеться з Ісландією, яка у своєму півфіналі перемогла Швецію 84:76. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 19 липня.

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіон B, Півфінал

Україна – Португалія 81:61

23:19, 19:6, 23:18, 16:18

Раніше Україна U-20 без поразок завершила груповий раунд ЧЄ з баскетболу.