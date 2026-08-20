Лень пропустить перші матчі відбору на ЧС-2027 з баскетболу
Українець продовжує відновлюватися після ушкодження
Фото: ФБУ
Центровий Олексій Лень не зіграє за збірну України на старті фінального раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027. Повідомляє ФБУ.
Баскетболіст увійшов до розширеного списку команди, але не встиг відновитися після травми. У Федерації баскетболу України повідомили, що гравець розраховує допомогти збірній у наступних поєдинках відбору.
Україна розпочне кваліфікаційний етап матчами проти Греції (28 серпня) та Чорногорії (31 серпня).
Збірна України зіграє контрольні матчі проти університету Арізони і збірної Латвії.